Режим повышенной готовности ввели в Карелии

В связи со снегопадами и авариями на электросетях в Карелии введен режим повышенной готовности для системы предупреждения и ликвидации ЧС

Глава Карелии Артур Парфенчиков своим распоряжением с 27 декабря ввел на территории республики режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно распоряжению, подписанному Главой Карелии, режим повышенной готовности на территории республики вводится в связи с неблагоприятными погодными метеорологическими условиями. Обильные снегопады приводят к обрывам линий электропередачи и отключению электроэнергии в населенных пунктах, что может повлечь нарушение работы систем жизнеобеспечения и возникновение ЧС.

Органам местного самоуправления рекомендовано в случае ухудшения погодных условий вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территориях муниципальных образований. Главы местных администраций в таких случаях будут лично руководить оперативными штабами по устранению аварийных ситуаций.

Главное управление МЧС по Карелии проинформирует Правительство о достаточности резервов и средств для устранения аварийных ситуаций и при необходимости представит предложения о создании дополнительных резервов.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя Премьер-министра Правительства Карелии по развитию инфраструктуры Оксану Чебунину и председателя республиканского госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олега Полякова.

Напомним, что сегодня в 20.00 состоится экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в РК и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его проведет Премьер-министр Правительства Республики Карелия Александр Чепик.