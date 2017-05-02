Реки навоза текут в озеро в Пряжинском районе

Жители деревни Савиново в Пряжинском районе сообщили «Республике» об экологической катастрофе в их населенном пункте.

— На днях в жилой зоне в деревне с поля, которое находится на возвышенности, начал стекать навоз прямо в озеро. Как оказалось, зимой с местной фермы за жилые дома на поле был вывезен в большом объеме навоз, — написал владелец участка в деревне Ян Яковлев.

Фото: Ян Яковлев Фото: Ян Яковлев Фото: Ян Яковлев

После сообщений о происшествии в СМИ ситуацией заинтересовалось Минприроды Карелии, специалисты которого выехали на место вместе с представителями надзорных органов. Об этом сообщил в соцсети замминистра природных ресурсов и экологии Андрей Павлов.

Тем временем местные жители сами попытались остановить поток коровьего навоза. Они построили дамбу из камней и дерна, которая пока сдерживает реку. Сегодня утром на место происшествия приехал трактор. Он не смог решить проблему, потому как застрял в навозе, сообщает со ссылкой на местных жителей сайт kareliyanews.ru.