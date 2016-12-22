Ребенок провалился в дренажный колодец на Ключевой в Петрозаводске

Сегодня в 13:40 у дома №3/3 по улице Нойбранденбургской мальчик провалился в открытый колодец. О случившемся порталу «Петрозаводск говорит» рассказала мать ребенка. По ее словам, мальчик вместе с девочкой шел по дороге со стороны физкультурно-оздоровительного комплекса и неожиданно провалился в открытый люк. Ребенок повис на руках и сумел выбраться.

Мать сообщила, что мальчик повредил ногу и руку. Женщина заявила об инциденте в управляющую компанию, но там ответили, что колодец находится не на их территории – ответственность за него они не несут.

Издание также сообщает, что по информации «Водоканала», на место происшествия выезжала бригада – оказалось, что это не их люк и не их зона ответственности.

— Это дренажный колодец. Этим занимаются дорожники. Наши инженеры обезопасили место, поставив стойку. Информацию мы передали в ЕДДС, – цитирует сотрудника «Водоканала» портал.

Мать пострадавшего ребенка обратилась с заявлением в МВД. В ведомстве подтвердили, что жалобу от гражданки приняли.