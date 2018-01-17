Ребенка, пропавшего в Петрозаводске сегодня, нашли

Мальчик пропал около трех часов дня, а найти его смогли уже вечером.

Сотрудники полиции нашли Яромира Бердашева, который пропал сегодня около 15 часов по пути домой. Подробностей того, где находился ребенок, не сообщается, известно, что с ним всё хорошо.

 

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