Пытавшийся потушить свой дом пенсионер попал в больницу

Накануне в 15:36 на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что в Новом Поселке горит частный деревянный жилой дом. Как сообщает «Петрозаводск говорит«, когда пожарные прибыли к месту вызова, дом спасти было уже невозможно.

До приезда пожарных свой жилище самостоятельно пытался потушить пенсионер 1935 года рождения. У мужчины ничего не вышло, при этом он получил травмы. Врачи диагностировали у мужчины ожоги рук, лица и шеи на площади 5% тела. Пострадавший был госпитализирован в Кондопожскую ЦРБ.

В результате строение было значительно повреждено огнем. Причина пожара будет установлена в ходе специальной проверки.