Пьяный пассажир напал с травматическим пистолетом на таксиста в Петрозаводске

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, сообщают участники группы «ДТП Петрозаводска и Карелии«. Пьяный пассажир в ответ на просьбу водителя рассчитаться достал травматический пистолет и выстелил несколько раз.

Он был настолько пьян, что даже не понимал куда палил. В общей сложности свидетели слышали шесть выстрелов. Водитель ранен в руку, водить временно не может — написали участники группы.

Раненный таксист успел вызвать на помощь по рации своих коллег, которые подъехали к месту происшествия. Также, по словам очевидцев, наряд полиции быстро появился на месте и разбушевавшегося пассажира задержали и доставили в отделение.

В МВД Карелии факт нападения на таксиста с травматическим пистолетом подтвердили.