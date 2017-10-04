Живущая в Лас-Вегасе уроженка Карелии рассказала о стрельбе на кантри-фестивале

Уроженка Карелии Анна Кенина рассказала о самом громкой трагедии последних дней. Девушка едва не стала свидетелем массового убийства на кантри-фестивале.

– За день до стрельбы мы были на концерте Depeche Mode, который проходил недалеко от места трагических событий (на главной улице Вегаса все расположено очень близко). А в день перестрелки мы удачно уехали из города. Несколько наших знакомых были на самом фестивале, но никто из них не пострадал. Одна девушка бежала с группой людей, один из которых был ранен в руку. Они спрятались в каком-то трейлере, пока ситуация не прояснилась.

Другая знакомая — моя коллега по работе – тоже бежала, пока не почувствовала себя в безопасности. На следующий день она вышла на работу все еще в состоянии глубокого шока от произошедшего. Сказала, что не хотела оставалась дома одна наедине со своими мыслями.

Многие очевидцы говорили, что в первое время выстрелов люди ещё не понимали, что происходит. Многие думали, что это какие-то фейерверки или розыгрыш. Когда стало понятно, что это выстрелы, никто не понимал в какую сторону бежать: было трудно определить, откуда они. Кто-то сразу упал на землю, многие стали разбегаться в разные стороны или пытаться спрятаться. Люди, которые бежали, говорили, что им приходилось бежать через кучи людей на земле, и было не понятно – это убитые или просто те, кто выжидают окончания стрельбы.

В целом в ту ночь в городе была большая паника. Слухи о случившемся быстро разошлись. Перекрыли все центральные улицы города, все казино и отели заблокировали (никого не впускали и не выпускали). Даже аэропорт закрылся.

Когда полиция прошерстила все казино и отели в поисках еще одного стрелка и заявила, что угрозы больше нет, люди активно стали помогать жертвам. Предлагали довезти людей в больницы, привозили еду, воду, предметы первой необходимости. На следующий день была огромная очередь добровольцев на сдачу кровь. До сих пор все находятся в шоке и скорби по погибшим. Вчера в Вегасе выключили все огни в память о жертвах, – рассказала Анна.