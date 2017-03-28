Пропавшую полтора года назад петрозаводчанку нашли в Крыму

В Симферополе полицейские нашли без вести пропавшую девушку из Карелии, которая полтора года находилась в федеральном розыске, сообщают «Севавстопольские новости» со ссылкой на МВД Крыма.

Несовершеннолетняя ушла из дома в Петрозаводске 4 октября 2015 года. Мать заявила в полицию.

Установить ее местонахождение удалось оперуполномоченным симферопольской полиции. Им девушка пояснила, что она влюбилась в парня, и вместе они решили отправиться в путешествие по России. Проехав через несколько регионов, в конце прошлого года пара остановилась в Симферополе: сняли квартиру, молодой человек устроился на работу.

Каждые три месяца девушка через скайп созванивалась со своей матерью, тем самым показывая, что с ней все в порядке, но где находится, не говорила. Сейчас девушке уже исполнилось 18. Правоохранители подготовили документы на снятие ее из федерального розыска.