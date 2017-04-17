Пропавшую неделю назад пенсионерку разыскивают в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает Анну Лаврушичевау 1943 года рождения. Пенсионерка ушла из дома на улице Гвардейской 10 апреля. С тех пор о ней ничего не известно.

На вид пропавшей 75 лет. Рост женщины — 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы волнистые седые средней длины, глаза серые. В день исчезновения она была одета в темно-коричневый платок, розовую куртку, платье темно-зеленого цвета, черные колготки и темно-серые бурки.

Может находиться у магазинов и в общественных местах микрорайонов Ключевая, Сулажгора и Соломенное, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8-8142-73-92-40, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного – 102).