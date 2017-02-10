Пропавшую 17-летнюю девушку полиция Карелии объявила в розыск

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Пахомову Аниту Витальевну 2000 года рождения, которая 8 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

На вид пропавшей 17 лет, худощавого телосложения, рост около 175 сантиметров, волосы черные.

Была одета в шапку черного цвета, в куртку темно-зеленого цвета с молнией на спине и капюшоном, в черные узкие джинсы, а также в черные или коричневые кеды.

По имеющейся информации, Анита Пахомова могла направиться в Санкт-Петербург.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Пахомовой Аниты Витальевны, просьба сообщать по телефонам: 8-911-435-91-04, 8-911-401-83-56, 755-000 или 02.