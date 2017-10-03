Пропавшего неделю назад жителя Петрозаводска разыскивают родственники

37-летний Юрий Шушков ушел в неизвестном направлении 25 сентября.  

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Юрия Николаевича Шушкова 1980 года рождения. 25 сентября он ушел из дома в районе Октябрьского проспекта. До сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине 35 лет, он среднего роста, худощав, с карими глазами и темно-русыми волосами.
Был одет в серую куртку, синие джинсы и светло-серые кроссовки.

Юрий Шушков

Юрий Шушков. Фото: МВД Карелии

Всех, кто знает, где находится Юрий Шушков, полиция  просит сообщить эти сведения по телефонам: 8-911-402-49-26, 8(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).

 

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