Пропавшего без вести пенсионера ищут в Петрозаводске

В Петрозаводске разыскивают 73-летнего Ивана Матвеевича Плакунчикова. В ночь на 1 мая мужчина вышел из приемного покоя БСМП, с тех пор о нем ничего не известно, сообщает группа «Жди меня. Поиск людей на территории Карелии».

Пропавшему на вид 70 лет, седой, небритый, походка медленная. Был одет в черную дубленку, серый свитер, спортивные штаны, серую меховую шапку и черные сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ивана Плакунчикова, просят сообщить об этом по телефонам: 75-50-00, 8-953-549-92-25 или 02.