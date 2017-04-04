Пропавшая 1 апреля молодая петрозаводчанка нашлась

Объявленная в розыск полицией столицы Карелии Анастасия Ленсу сама вернулась домой. Женщина была в гостях и не сообщила о своем местоположении родственникам. Она ушла из дома по улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске вечером 1 апреля.