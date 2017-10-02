Прокуратура установила, что в аэропорту «Петрозаводск» нарушаются права потребителей

Транспортная прокуратура Карелии нашла нарушения в сфере защиты прав потребителей в аэропорту «Петрозаводск». Установлено, что услуги по временному хранению багажа и его выдаче осуществляются в отдельно стоящем здании. В нем из-за негерметичных стен имеются лужи.

– Это может повлечь порчу багажа, тем самым причинить вред имуществу пассажира, – комментируют в транспортной прокуратуре.

Также установлено, что в аэропорту не обеспечено обязательное информирование пассажиров о расположении места выдачи багажа, отдаленности его от здания аэропорта и пути проходу к нему. Кроме того, на территории аэропорта автомобильная стоянка не оборудована дорожным знаком «Парковка, парковочное место».

Транспортная прокуратура внесла представление директору аэропорта. Ход его рассмотрения и устранения нарушений контролируются.