Прокуратура потребовала вернуть тепло в дома жителей Надвоиц

Прокуратура Сегежского района провела проверку по факту снижения параметров отопления в жилых домах и социальных учреждениях Надвоиц.

Как выяснило надзорное ведомство, теплоснабжающая компания «Карелэнергоресурс» снизила температуру воды в системе с 29 марта из-за нехватки мазута в котельной предприятия.

В результате температура в квартирах и в социальных учреждениях Надвоиц снизилась до 13-15 градусов тепла.

Прокуратура посчитала такие действия «Карелэнергоресурса» незаконными и потребовала принять меры по восстановлению запасов топлива и приведению температуры в домах к нормативным параметрам.