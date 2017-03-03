Прокуратура обратилась в суд из-за покусанного собаками ребенка

В Кемский городской суд поступил иск от районном прокуратуры, поданный в интересах покусанного собаками ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии обвинения, 15 декабря прошлого года, когда мальчик шел в школу, на него набросились несколько псов. Одна из собак вцепилась в правую руку потерпевшего, остальные прыгали на него.

Проходивший мимо мужчина отогнал собак от ребенка. Мальчик получил несколько ссадин, ему была назначена антирабическая вакцина. Кроме того, несовершеннолетний перенес стресс. Ответчиком в суде выступит районная администрация.