Прокуратура нашла нарушения в организации экопарка в Петрозаводске

Прокуратура выявила нарушения требований водного законодательства при организации экопарка «Зоолесье», расположенного у дома № 47 по Лесному проспекту. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверку Карельская межрайонная природоохранная прокуратура начала в связи с публикациями в СМИ. Она установила нарушения, связанные с отсутствием необходимого согласования осуществления хоздеятельности в водоохранной зоне реки Неглинка с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

Собственник участка, где расположен экопарк, – ООО «Сигма». Оно по представлению природоохранной прокуратуры уже приняло меры к устранению выявленных нарушений.