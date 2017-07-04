Приобретенная Архангельском в Карелии пушка оказалась радиоактивной

31 июля 2013 года Архангельск приобрел в собственность зенитную пушку С-60, которая была в сентябре этого же года установлена в парке Победы. Пушка выпущена в 1960 году, в 1998 году она прошла средний ремонт. В Архангельск она была доставлена из поселка Томицы Республики Карелия, передает радиостанция «Говорит Москва».

3 июля в 19:43 в областную службу спасения поступил сигнал о том, что пушка является источником повышенного радиационного фона. Моментально были собраны все силы – Следственный комитет, контролирующие и надзирающие органы, Роспотребнадзор и МЧС, УВД. Пушка была депортирована за пределы города. Объект вывезен на базу МЧС, на безопасное место, где он сейчас находится под охраной.

Начальник пресс-службы мэрии Архангельска Ирина Буйновская сообщила, что зенитку городу передавало Министерство обороны, при этом по документам орудие прошло все необходимые проверки.

Местный житель, который обнаружил повышенный источник радиации, сообщил, что прибор показал мощность гамма-фона более 46.99 мкЗв/час при норме 0.30. Пушка простояла в парке в центре горда с 2013 года.