Причины смерти тракториста на болоте в Карелии выяснила Трудовая инспекция

Трудовая инспекция Карелии закончила расследование гибели сотрудника компании «Инвестлеспром-Лесозаготовка». Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в ночь на 22 декабря 2016 года.

Как выяснили в ведомстве, ночью на болота прибыли экскаватор и форвардер, которые должны были достать из трясины застрявший там ранее трактор. Во время операции сотрудники компании обнаружили тело тракториста, лежавшее за трактором.

Сотрудники инспекции пришли к выводу, что смерть мужчины не связана с производством: он погиб из-за неназванной болезни. Тем не менее работодателю выдано предписание, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.