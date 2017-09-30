Пожилая женщина с тростью пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска ищет пропавшую без вести Пелагею Васильевну Гаврилову 1933 года рождения. Женщина ушла из дома по улице Сортавальской 28 сентября, с тех пор о ней ничего не известно, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Пропавшей на вид 85 лет, телосложение среднее, рост 165 сантиметров, волосы темно-русые, вьющиеся, коротко стрижены. Женщина хромает на правую ногу и при ходьбе опирается на трость.

В день исчезновения Пелагея Гаврилова была одета в темно-коричневое пальто, фиолетовую шапку, темные брюки и черные ботинки. При себе имела коричневую сумку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (981) 405-41-44, 8 (911) 423-33-83 или 739-240, 02, с мобильного 102.