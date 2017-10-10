Пожарные успели вынести газовые баллоны из вспыхнувшего в Соломенном дома

Сегодня примерно в 3:00 ночи в Петрозаводске загорелся частный жилой дом на улице Мебельной. Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 3:11. Возгоранию присвоили ранг повышенной сложности 1-БИС. Из-за сильного ветра была опасность того, что загорятся соседние строения. В связи со сложившейся ситуацией ранг пожара был поднят до «вызов № 2». Это означает, что на месте происшествия работают шесть отделений.

«Из-за сильного ветра искры перенеслись в сторону соседних домов, расположенных на расстоянии 30-50 метров, – рассказал сотрудник МЧС Карелии Сергей Немчинов. – В результате загорелись две хозпостройки. Пожарно-спасательные подразделения проложили три магистральные линии с установкой автоцистерн на Онежском озере и пожарном водоеме, расположенных в трехстах метрах от места происшествия. В результате проведенных работ из горящего здания были эвакуированы два газовых баллона».

На пожаре никто не пострадал. Три человека выбрались самостоятельно до прибытия спасателей. На месте происшествия работали четыре пожарные части, полицейские, бригады газовой службы и энергетики. Всего 60 человек и 18 единиц техники, рассказали в МЧС Карелии.