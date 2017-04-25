Пожарные спасли из горящего дома шестерых человек

Пожар произошел сегодня утром в частном доме на улице Садовой в Кондопоге. В числе спасенных двое детей.

Пожар в частном жилом доме произошел в Кондопоге утром 25 апреля. Возгорание произошло в доме № 11 по улице Садовой.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, из горящего здания эвакуировали шестерых человек, в числе которых двое детей.

 

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