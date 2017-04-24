Пожарные эвакуировали жителей дома из-за горящего балкона

Пожар произошел накануне в 16:50 на балконе дома № 62 на проспекте Александра Невского. Как сообщает «Петрозаводск говорит«, когда пожарные подъехали к месту, все помещения квартиры, где произошло ЧП были объяты дымом, однако огня в самой квартире не было. Горел балкон на площади около 2-х квадратных метров.

— В квартире были не совсем трезвые мужчина и женщина, которых пришлось спасать практически в неглиже. Женщине успели только накинуть пальто. После того, как люди были в безопасности, быстро справились с огнем,- сообщил собеседник издания.

В результате пожара балкон был поврежден на площади двух квадратных метров. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас по факту ЧП проводится проверка.