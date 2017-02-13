Пожар в легковом автомобиле в Петрозаводске попал в объектив камеры видеонаблюдения

Инцидент произошел сегодня утром во дворе дома на Скандинавском проезде в микрорайоне Древлянка. Как сообщает паблик компании «Ситилинк», возгорание возникло из-за короткого замыкания в аккумуляторе автомобиля.

Машина оказалась серьезно повреждена огнем. При этом дворник, который находился в этот момент во дворе, не предпринял попытку потушить машину, а у владельца соседней машины, по всей видимости, истек срок годности огнетушителя. В итоге тушить пожар пришлось соседям, закидывая огонь снегом.

К приезду пожарных огонь был практически потушен.