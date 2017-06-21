Пострадавших в ЧП на Ладоге подростков скоро выпишут из больницы

С родителями пропавших детей продолжают работать психологи.

Пострадавшие в ЧП на Ладожском озере подростки готовятся к выписке из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову.

– По последней информации, ребят уже готовят к выписке. С ними работают специалисты, а также подключают специалистов для работы с родителями, чьих детей еще не нашли, – добавила детский омбудсмен.

Напомним, вечером 19 июня Карелии в Импилахтинском заливе Ладожского озера перевернулась лодка с пятью подростками. Двоим удалось выбраться на берег, судьба троих – двух юношей и девушки – остается неизвестной. Региональное МЧС продолжает поиски.

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • Машута Синявская

    В годовщину
    трагедии на на Сямозере
    опять ЧП на Ладожском озере. Необходимо , как верно предлагет Сергей
    Миронов, на государственном уровне развивать, поддерживать и контролировать
    сферу детского туризма, чтобы трагические ЧП случались как можно реже. А ресурсы для подготовки, профилактики и
    контроля в этой сфере есть.