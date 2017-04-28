Поскользнувшаяся у поликлиники петрозаводчанка требует компенсацию в 200 тысяч рублей

В Петрозаводский городской суд поступил иск жительницы Петрозаводска к одной из городских поликлиник. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Женщина просит присудить ей 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и более двух тысяч рублей на лечение. Она утверждает, что в декабре прошлого года поскользнулась возле крыльца поликлиники, в результате чего получила переломы плеча и предплечья.

Петрозаводчанка считает, что пострадала по вине больницы, поскольку ее территория не была обработана от наледи. Рассмотрение дела начнется 15 мая.