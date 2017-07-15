Посетителей железнодорожного вокзала в Петрозаводске эвакуировали из-за спортивной сумки

Сегодня днем посетители железнодорожного вокзала нашли в здании бесхозную спортивную сумку. Они сообщили об этом сотрудникам РЖД, которые вызвали полицию.

На место через несколько минут приехали сотрудники Росгвардии и полиции Петрозаводска. ВСех находящихся в здании вокзала людей эвакуировали. Площадь Гагарина оцепили пожарные машины.

Кинолог с собакой обследовал бесхозный предмет – он не представлял никакой опасности: кто-то просто забыл сумку на вокзале. Об «Республике» сообщили в пресс-службе МВД Карелии.