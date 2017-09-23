Посетителей торгового центра эвакуировали в Петрозаводске

Сотрудница центра «Лотос Plaza» заметила подозрительный предмет в торговом зале.

Эвакуация посетителей торгового центра «Лотос Plaza» проводилась сегодня днем, сообщает «МК в Карелии«.

По информации издания, причиной инцидента стала коробка, которую обнаружила заведующая одного из отделов ТЦ. Согласно инструкции она вызвала полицию и оповестила дирекцию. В итоге, пока сотрудники правоохранительных органов исследовали предмет, посетители ожидали снаружи. Операция заняла около 20 минут, после чего двери ТЦ снова открыли. Коробка оказалась пустой и не представляла опасности.

Отметим, что ранее несколько общественных заведений Петрозаводска были эвакуированы из-за ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах.

Эвакуация из "Лотос Плаза" Фото: "МК в Карелии"

Эвакуация из «Лотос Плаза» Фото: «МК в Карелии»

 

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