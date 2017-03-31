Посетителей торгового центра в Петрозаводске эвакуировали

Очевидцы сообщают, что рядом со зданием стоит спецмашина разминирования.

Из торгового центра «КЕЙ» в Петрозаводске вывели всех посетителей. Очевидцы сообщают, что рядом со зданием стоит спецавтомобиль разминирования.

В пресс-службе карельского МВД уточняют подробности происходящего.

 

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