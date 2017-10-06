Полный ягод грузовик перевернулся на севере Карелии

Дорожная авария произошла днем 5 октября в Муезерском районе.

Жители Карелии поделились в соцсети фотографиями дорожной аварии, которая произошла днем 5 октября в Муезерском районе. На 104-м километре перевернулся груженный ягодами автомобиль.

О пострадавших не сообщается.

В Карелии перевернулся грузовик с ягодами. Фото: vk.com
В Карелии перевернулся грузовик с ягодами. Фото: vk.com
В Карелии перевернулся грузовик с ягодами. Фото: vk.com

 

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