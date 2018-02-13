Полномочия двоих депутатов досрочно прекращены в одном из поселков Карелии

В поселке Матросы досрочно прекращены полномочия двоих депутатов Совета поселения. Основанием стало нарушение законодательства о противодействии коррупции, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

Как выяснилось, депутаты не предоставили сведения о своих доходах и имуществе, а также доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей за 2016 год. Кроме того, один из мужчин на протяжении 2017 года практически не принимал участие в работе Совета поселения.

Прокуратура района внесла председателю совета представление об устранении нарушений закона, которое было рассмотрено и удовлетворено. Полномочия обоих депутатов было решено прекратить.