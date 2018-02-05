Полмиллиона отсудил у работодателя пострадавший на производстве житель Карелии

Мужчина получил травму из-за плохого состояния железнодорожных путей и недостатков в организации работ.

Верховный суд Карелии оставил без изменения решение Сегежского горсуда, который постановил выплатить компенсацию морального вреда работнику одного из местных предприятий. Мужчина, пострадавший на производстве, получит 450 тысяч рублей, пишет пресс-служба прокуратуры региона.

Как выяснилось, в мае прошлого года работник деревообрабатывающего предприятия получил травму при движении траверсной тележки со штабелем досок. В ходе расследования обнаружились недостатки в механизмах и техническом состоянии железнодорожных путей, а также в организации работ, что и послужило причиной несчастного случая.

 

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