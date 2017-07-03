Полиция разыскивает женщину в синей куртке и кроссовках

Отделом полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая Светлана Александровна Ефимкова 1970 года рождения, которая 15 июня 2017 года ушла из дома, и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно.

Приметы: на вид 40 лет, рост около 155 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые. Была одета в синюю спортивную куртку, синие спортивные брюки, кроссовки.

Полиция просит граждан сообщать сведения о местонахождении разыскиваемой по телефонам: 8-911-402-49-26, 8-911-415-25-87 или 02 (102).