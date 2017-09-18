Полиция разыскивает уроженца Карелии с челкой и татуировкой свастики

Полиция разыскивает уроженца Карелии Алексея Алексеевича Смирнова 1973 года рождения. Он проживал в Кандалакше Мурманской области. Местонахождение Алексея Смирнова неизвестно родственникам с 1 мая 2015 года. Об этом сообщает сайт karelia.news.

Приметы: на вид 42 года, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые короткие, стрижка «канадка», челку зачесывает на правый бок.

Особые приметы: на левой руке по всей длине цветная татуировка в виде змеи, на груди справа – голова индейца, на левой груди — свастика и надпись.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении гражданина Алексея Алексеевича Смирнова, просьба сообщить по телефонам дежурной части МО МВД России «Кандалакшский» (8-815-33) 5-21-10 либо в отдел уголовного розыска (8-815-33) 5-21-85, 8-999-091-62-09.