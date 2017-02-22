Полиция разыскивает 15-летнюю жительницу Карелии

Полиция Карелии разыскивает 15-летнюю жительницу Кондопоги Александру Алексеевну Лебедеву. Девочка пропала 20 февраля. По данным полиции, она может находиться в Медвежьегорске или Петрозаводске, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Приметы: на вид 15-17 лет, худощавого телосложения, рост — 160 сантиметров. Была одета в темно-серую куртку, голубые рваные джинсы и в коричневые ботинки. С собой был черный кожаный рюкзак.

Полиция просит всех, кто знает, где находится Лебедева, сообщить по телефонам: (8-814-51) 20-902, 8-921-620-19-92 или 02.