Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшую молодую девушку

Полиция Петрозаводска разыскивает Светлану Алексеевну Артамонову 1994 года рождения. Девушка ушла из дома 4 января около 1 часа ночи и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 20 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные черного цвета.

Артамонова была одета в светло-коричневую куртку с капюшоном на искусственном меху, черные джинсы и кроссовки черного цвета с белой подошвой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Светланы Артамоновой, просьба сообщить в полицию Петрозаводска по телефонам 8-8142-755000, 8-8142-715327, 8-911-401-83-56 или 02.