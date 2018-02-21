Полиция Петрозаводска ищет подростка с Ключевой

Правоохранительные органы столицы Карелии разыскивают Ярослава Воеводина 2003 года рождения. Подросток ушел из дома на улице Кемской 20 февраля и до сих пор не вернулся.

На вид ему 14 лет, рост 170 сантиметров, он среднего телосложения, носит короткие волосы. Был одет в серую шапку, серую куртку, спортивные темно-синие штаны, коричневые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Воеводина Ярослава, полиция просит сообщать эти сведения по телефонам: 8-981-405-41-44, 8-953-549-69-78.

UPD: по информации МВД Карелии, подросток найден. Жив.