Полицейским Костомукши пришлось пробить колеса нарушителю

В Костомукше полицейским пришлось прострелить автомобилю колеса, чтобы задержать нарушителя ПДД.

Автопатруль заметил в районе железнодорожного вокзала автомобиль «Лада Гранта», который двигался из стороны в сторону, выезжая на полосу встречного движения.

Требования остановиться водитель машины проигнорировал и попытался скрыться. Он направлил автомобиль в сторону трассы «Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Государственная граница».

Постоянно увеличивая скорость и опасно маневрируя, водитель машины создавал реальную угрозу для жизни и здоровья других людей. Полицейские трижды выстрелили в воздух, затем пробили преследуемому автомобилю левое заднее колесо. Не имея возможности для продолжения движения, водитель «Лады» остановился.

Как выяснилось, за рулем находился 29-летний костомукшанин. Мужчина был нетрезв.