Полицейские по горячим следам поймали пьяного угонщика в Кондопоге

Полицейские Кондопоги задержали по горячим следам подозреваемого в угоне жителя Медвежъегорска.

Житель Кондопоги 29 марта обратился в полицию и заявил о том, что у него пропал автомобиль, который был припаркован во дворе дома. На поиск выехали дежурные наряды полиции. Вскоре сотрудники ГИБДД нашли и остановили разыскиваемую машину на улице города, сообщает пресс-служба МВД.

За рулем автомобиля был 22-летний уроженец Медвежьегорска. Как впоследствии выяснилось, у гражданина не было водительских прав, а также он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время злоумышленник находится под административным арестом на 12 суток. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации — хищение чужого имущества.