Полицейские оцепили автовокзал Олонца из-за бесхозного пакета

Олонецкий автовокзал. Фото: МВД Карелии Подозрительный пакет. Фото: МВД Карелии

Полицейские оцепили здание олонецкого автовокзала из-за бесхозного пакета. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Подозрительный предмет обнаружил работник автовокзала вечером 5 апреля и незамедлительно сообщил в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа – территорию оцепили, людей эвакуировали.

Позже полицейские установили, что пакет никакой опасности не представляет. Правоохранители установили его владелицу. Выяснилось, что 19-летняя жительница Олонца отправилась в Петрозаводск на маршрутном автобусе. Она положила свои вещи на скамейку. При посадке в маршрутку про пакет забыла, а вспомнила лишь при по прибытию в столицу республики.

В очередной раз сотрудники полиции просят граждан быть бдительными. В случае обнаружения подозрительных предметов: сумок, чемоданов, портфелей, пакетов и коробок — не прикасаться к указанным предметам, постараться исключить доступ к ним других лиц, немедленно сообщить о них по телефонам экстренных службы.