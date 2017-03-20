Покусанная собакой жительница Карелии чуть не потеряла руку

11 марта в Медвежьегорскую ЦРБ обратилась 30-летняя женщина, которую покусала собака. Пострадавшую осмотрели хирург и анестезиолог, обработали раны и провели противошоковую терапию. В ходе осмотра врачи заподозрили нарушение кровоснабжения левой руки.

Санитарным транспортом женщину срочно доставили в Петрозаводск, в Республиканскую больницу им. Баранова, сообщает карельский Минздрав. Сосудистые хирурги больницы сумели восстановить кровоснабжение и спасти поврежденную руку. Сейчас пострадавшая готовится к выписке.

О происшествии стало известно полиции, в настоящее время участковый проводит проверку, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.