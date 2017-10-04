Петрозаводчанка приехала к судебным приставам на дорогой иномарке и лишилась ее

Судебные приставы Петрозаводска арестовали иномарку, принадлежащую местной жительнице. Как выяснилось, женщина задолжала кредитной организации более двух миллионов рублей и не спешила гасить долг, пишет пресс-служба УФССП по Карелии.

Пристав-исполнитель долго пытался установить место жительства должницы. Наконец по предполагаемому адресу ей была оставлена повестка. В назначенный день женщина приехала на прием к судебному приставу, который выяснил, что должница отказывается оплатить задолженность и сотрудничать с работниками ведомства.

В ходе беседы также обнаружилось, что женщина приехала к приставам на автомобиле BMW 525d xDrive. Испугавшись последствий промашки, она отказалась назвать место стоянки машины. Но это не помешало приставам обнаружить иномарку на стоянке другой организации: помогло приложение «Мобильный розыск», которое позволяет по данным номера установить собственника.

Машину сразу же изъяли и увезли на охраняемую стоянку для дальнейшей реализации. По предварительным оценкам, ее стоимость составляет 1,5 миллиона рублей.