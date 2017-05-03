Первый серьезный лесной пожар потушили в Карелии

2 апреля в Карелии потушили первый в этом сезоне серьезный лесной пожар. В Лахденпохском районе на территории Хийтольского лесничества горели два гектара леса, с огнем удалось справиться силами Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов.

Предполагаемой причиной пожара стало выжигание сухой травы. Подобные ситуации возникают довольно часто, отмечают в пресс-службе карельского Минприроды, даже небольшой порыв ветра способе унести пламя за пределы намеченного участка и спровоцировать лесной или торфяной пожар.

Жителям республики напоминают, что с 2015 года в России запрещено самовольное выжигание прошлогодней растительности. Нарушителям грозит штраф до 250 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч.

При обнаружении лесного пожара можно позвонить на круглосуточный прямой номер лесной охраны 55-55-80.