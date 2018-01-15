Оставшийся без света район Петрозаводска подключат к резервному источнику

Часть оставшегося без света микрорайона Ключевая подключат к резервному источнику питания. Об этом сообщили «Республике» в энергоснабжающей компании.

— Из строя вышли два фидера на направлениях Кемская-Судостроительная и Гвардейская-Сусанина. Бригады выехали на место. В течение полутора часов оставшиеся без света дома подключат к резервному источнику, а после рабочие будут искать и устранять повреждения в цепи, — пояснили в энергоснабжающей компании.

Сколько именно домов осталось без электричества, энергетики затруднились сообщить. Однако по сообщениям наших читателей, света нет на улицах Кемская, Судостроительная, Нойбранденбургская, Петрова, Ключевая, Гвардейская, Сусанина, Антонова, Репникова и Сегежская.

Напомним, свет в домах на Ключевой пропал около часа назад.