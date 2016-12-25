Опубликован список пассажиров разбившегося Ту-154

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета Ту-154, следовавшего из Сочи на военную базу Хмеймим в Сирии. В него вошли 92 человека.

В списке упоминаются восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды», артисты ансамбля имени Александрова и общественница Елизавета Глинка (известна также как Доктор Лиза).

Ту-154 российского Минобороны потерпел крушение над Черным морем сегодня ранним утром. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию, где артисты должны были дать новогодний концерт.