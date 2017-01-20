Огромные трещины образовались на льду Онежского озера

Из-за резкого усиления ветра на Онежском озере произошли изменения в ледовой обстановке. В Кондопожском районе у мыса Чажнаволок образовалась большая трещина шириной до 300 метров. Об этом нам сообщили в группе патрульной службы № 1 ГИМС Карелии.

Также трещина образовались и в районе посёлков Уя и Деревянного. Её ширина – тоже 300 метров. Кроме того, произошла подвижка льда в районе Шелтозера у Каскесручья, там ширина ледового обрыва достигает от 200 метров до одного километра. Высота торосов достигает от двух метров и более.

Использование снегоходов и мотобуксировщиков в данной ситуации крайне опасна. Перед выездом на водоём стоит быть крайне осторожным. Использование автотранспорта на льду категорически недопустимо.