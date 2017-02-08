Один из районов Петрозаводска на сутки останется без воды

Коммунальщикам потребуется 24 часа на устранение повреждения.

С десяти часов утра четверга, 9 февраля, до девяти часов утра пятницы в районе Сулажгорского кирпичного завода будет отключено водоснабжение. Как сообщили в пресс-службе ПКС, причина – необходимость устранить повреждение на водопроводе.

 

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