Один из домов Петрозаводска расселяют из-за возможного обрушения здания

Мэрия Петрозаводска установила режим повышенной готовности в связи с возможным обрушением дома №16 по улице Державина. Информация об опасности, грозящей жильцам, поступила в горадминистрацию недавно, здание сразу же обследовали специалисты и пришли к выводу, что оно непригодно для проживания, сообщает пресс-служба мэрии.

В деревянном восьмиквартирном доме прописаны 29 человек, всем им предложили переселиться в жилье из маневренного фонда. Прошлым вечером специалисты комитета ЖКХ обошли все квартиры и вручили ключи от помещений, в ближайшее время люди смогут осмотреть предоставленное жилье и переехать. А за состоянием дома на Державина ежедневно будут следить специалисты.