Очевидцы: на спорном участке в Сулажгоре начали вырубать деревья

Жители Сулажгоры рассказали ИА «Республика», что сегодня к земельному участку в районе плодово-ягодного питомника вновь подошла техника и рабочие начали вырубать остававшиеся деревья.

Местные жители обратились в полицию, и подъехавшие стражи порядка выяснили, что никаких документов у рабочих при себе не оказалось. Сами они ссылались на указание своего работодателя, тем не менее, по словам местных жителей, лесорубов доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, участок земли находится в аренде у известного предпринимателя Евгения Михеева. Что он планирует построить на этих землях местные жители не знают, однако опасаются, что по соседству с их домами может появиться бетонный или цементный завод. Хозяин земельного участка Евгений Михеев в социальных сетях написал, что собирается строить на этом месте школу олимпийского резерва, и обвинил жителей Сулажгоры в том, что они сожгли его экскаватор. В мэрии между тем заявили, что о строительстве никто ничего не знает и оно не было согласовано. Позже появилась информация о том, что Михеев собирается не строить завод на этом месте, а добывать там песок.

Отметим, завтра в здании администрации Петрозаводска пройдут общественные слушания, участникам которых предложат перевести спорный участок площадью около 19 га из зоны коммунально-складских объектов в природно-рекреационную зону.