Нигерийские пираты отпустили попавшего в плен уроженца Петрозаводска

Пираты, напавшие в начале февраля в территориальных водах Нигерии на грузовое судно BBC Caribbean, освободили всех восьмерых захваченных моряков, среди которых уроженец Петрозаводска Олег Калинкин. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая сообщает ТАСС.

— Наши моряки уже во Франкфурте, все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа — семеро россиян и один украинец. Германская компания Briese провела напряженные переговоры, в ходе которых совместно с российским посольством были предприняты все необходимые усилия для скорейшего освобождения. Благодаря слаженным действиям все члены экипажа освобождены, они живы и здоровы, — сказал омбудсмен.

Родственники моряков уведомлены об их освобождении. Сумма выкупа не разглашается.